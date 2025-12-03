Galatasaray, Samsunspor Maçına Metin Oktay Tesisleri'nde Hazırlandı

Galatasaray, Samsunspor Hazırlıklarını Kemerburgaz'da Sürdürdü

Antrenman Raporu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında evinde karşılaşacağı Samsunspor maçı öncesi hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla tempo yakaladı.

Antrenman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti; seansı ise yapılan şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Son Hazırlık

Sarı-kırmızılılar, maç öncesi son idmanı yarın saat 17.00’de yapacak ve böylece hazırlıklarını tamamlayacak.

