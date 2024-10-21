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Beşiktaş Yönetimi Yoğun Maç Trafiği İçin Mazeret Üretmiyor

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, takımın performansıyla ilgili mazeret üretmediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 20:41
Beşiktaş Yönetimi Yoğun Maç Trafiği İçin Mazeret Üretmiyor

Beşiktaş Yönetimi Mazeret Üretmiyor

Siyah-beyazlı kulübün 2. başkanı Hüseyin Yücel, yoğun maç trafiği için hiçbir zaman "mazeret" üretmediklerini ifade etti. Yücel, Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada, maç yoğunluğunun takıma olumsuz etki etmediğinin altını çizdi.

Ödül Töreninde Duygularını Paylaştı

Yücel, Voleybol Federasyonu olarak ödül almış olmaktan dolayı gururlu olduklarını belirtti. "Bu sadece Beşiktaşımız için değil, ülkemiz için de çok özel bir an," dedi.

Takım Performansı ve Hedefler

Geçtiğimiz günlerde Konyaspor karşısında elde ettikleri galibiyetle moral bulduklarını belirten Yücel, "Önümüzde Lyon ve Galatasaray maçları var. Takımımız tamamen hazır," dedi.

Türk Futboluna Dikkat Çekti

Türk futbolundaki yabancı hakem tartışmalarına değinen Yücel, "Türk futbolunun marka değerini arttırmak zorundayız. Bunu başaramadığımız sürece ilerleme kaydedemeyiz," ifadelerini kullandı.

Transfer Gelişmeleri

İtalyan basına verdiği bir röportajda ise Ciro Immobile transferi için uzun bir süreçte çalıştıklarını dile getiren Yücel, Romadan Nicola Zalewski ile ilgili soruları yanıtlarken, "Beşiktaş bir oyuncuyla ilgilenirse alır," şeklinde yanıt verdi.

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