Bilecik U14 Gençler Ligi 10. Hafta: BFA Deplasmanda Kazandı

Bilecik U14'te 10. haftada 5 maçta 24 gol atıldı; BFA deplasmanda kazandı. 1299 Bilecikspor liderliğini sürdürüyor, 11. hafta programı açıklandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:31
Bilecik U14 Gençler Ligi 10. Hafta: BFA Deplasmanda Kazandı

Bilecik U14 Gençler Ligi 10. Hafta Özet

Bilecik U14 Gençler Ligi’nde 10’uncu hafta geride kaldı. Oynanan 5 karşılaşmada toplam 24 gol kaydedildi. Ligin flaş takımı Bilecik Futbol Akademispor (BFA), 1963 Başakspor deplasmanından 4-2’lik galibiyetle döndü.

Hafta Sonuçları

1299 Bilecikspor, 4 Eylülspor deplasmanından 4-2’lik skorla döndü.

Vitraspor, Vezirhanspor deplasmanından 5-3’lük skorla döndü.

BFA, 1963 Başakspor deplasmanından 4-2’lik galibiyet ile döndü.

Osmanelispor, kendi evinde Güneşspor’u 1-0’lık skorla geçti.

Bozüyükspor, kendi evinde Söğütspor’u 2-1 yendi.

Puan Durumu

Bu sonuçlar sonrası 1299 Bilecikspor 28 puanla liderliği sürdürürken, Vitrapor 27, BFA 22, Osmanelispor 19 puanla lideri takip etti. Ligin son sırasında 1 puanlı Söğütspor yer aldı.

11. Hafta Programı

11’inci haftada Cumartesi günü Güneşspor - Bozüyükspor, Vitraspor - Osmanelispor, Söğütspor - 1963 Başakspor maçları oynanacak.

Pazar günü ise Bilecik Sentetik Sahası’nda saat 13:00’te 1299 Bilecikspor Kulübü - Vezirhanspor, aynı sahada saat 15:30’da ise BFA - 4 Eylül maçlarıyla hafta kapanacak.

