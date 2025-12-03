Bilecik U14 Gençler Ligi 10. Hafta: BFA Deplasmanda Kazandı

Bilecik U14 Gençler Ligi 10. Hafta Özet
Bilecik U14 Gençler Ligi’nde 10’uncu hafta geride kaldı. Oynanan 5 karşılaşmada toplam 24 gol kaydedildi. Ligin flaş takımı Bilecik Futbol Akademispor (BFA), 1963 Başakspor deplasmanından 4-2’lik galibiyetle döndü.
Hafta Sonuçları
1299 Bilecikspor, 4 Eylülspor deplasmanından 4-2’lik skorla döndü.
Vitraspor, Vezirhanspor deplasmanından 5-3’lük skorla döndü.
BFA, 1963 Başakspor deplasmanından 4-2’lik galibiyet ile döndü.
Osmanelispor, kendi evinde Güneşspor’u 1-0’lık skorla geçti.
Bozüyükspor, kendi evinde Söğütspor’u 2-1 yendi.
Puan Durumu
Bu sonuçlar sonrası 1299 Bilecikspor 28 puanla liderliği sürdürürken, Vitrapor 27, BFA 22, Osmanelispor 19 puanla lideri takip etti. Ligin son sırasında 1 puanlı Söğütspor yer aldı.
11. Hafta Programı
11’inci haftada Cumartesi günü Güneşspor - Bozüyükspor, Vitraspor - Osmanelispor, Söğütspor - 1963 Başakspor maçları oynanacak.
Pazar günü ise Bilecik Sentetik Sahası’nda saat 13:00’te 1299 Bilecikspor Kulübü - Vezirhanspor, aynı sahada saat 15:30’da ise BFA - 4 Eylül maçlarıyla hafta kapanacak.
