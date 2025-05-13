Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği Müsabakaları Samsun'da Tamamlandı

Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi
Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği müsabakaları Samsun'da başarılı bir şekilde tamamlandı. Okul Sporları Federasyonu tarafından İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen ve iki gün süren etkinliğe 59 ilden 238 sporcu katıldı.
Final Müsabakaları Gerçekleşti
Müsabakaların ikinci günü, kızlar ve erkeklerde sağ ve sol kol final mücadeleleri ile devam etti.
Erkeklerde İlk 3
Şampiyona sonuçlarına göre erkeklerde ilk üç dereceleri şu şekilde oluştu:
- 50 kilogram: Kaan Er
- 55 kilogram: Ahmet Arda Altun
- 60 kilogram: Ali Osman Başaran
- 65 kilogram: İsa Uçar
- 70 kilogram: Enver Murad
- 75 kilogram: Mustafa Enes Gedikli
- 80 kilogram: Yiğit Hamza Karaduman
- 85 kilogram: Yusuf Alak
Kızlarda Şampiyonlar
Kızlarda ise dereceler şu şekilde sonuçlandı:
- 45 kilogram: Beyza Gül Akdağ
- 50 kilogram: Beyza Ece Atmaca
- 55 kilogram: Hatice Yıldız
- 60 kilogram: Nur Hayat Özkan
- 65 kilogram: Elif Çakmak
- 70 kilogram: Rukiye Gürel
- 75 kilogram: Kadiriye
- +75 kilogram: Yasemin Balcı
Ev Sahibi Müdürden Açıklama
Gençlik ve Spor İlkadım İlçe Müdürü Murat Turan, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak bilek güreşine ev sahipliği yaptık. Bundan sonraki süreçte 5 tane daha şampiyona Samsun ev sahipliği yapacak." dedi.
Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği müsabakaları Samsun'da sona erdi. Okul Sporları Federasyonunun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde organize ettiği ve 2 gün süren müsabakalara 59 ilden 238 sporcu katıldı.
Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği müsabakaları Samsun'da sona erdi. Okul Sporları Federasyonunun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde organize ettiği ve 2 gün süren müsabakalara 59 ilden 238 sporcu katıldı.