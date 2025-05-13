Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği Müsabakaları Samsun'da Tamamlandı

Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği müsabakaları Samsun'da başarılı bir şekilde tamamlandı. Okul Sporları Federasyonu tarafından İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen ve iki gün süren etkinliğe 59 ilden 238 sporcu katıldı.

Final Müsabakaları Gerçekleşti

Müsabakaların ikinci günü, kızlar ve erkeklerde sağ ve sol kol final mücadeleleri ile devam etti.

Erkeklerde İlk 3

Şampiyona sonuçlarına göre erkeklerde ilk üç dereceleri şu şekilde oluştu:

50 kilogram: Kaan Er

Kaan Er 55 kilogram: Ahmet Arda Altun

Ahmet Arda Altun 60 kilogram: Ali Osman Başaran

Ali Osman Başaran 65 kilogram: İsa Uçar

İsa Uçar 70 kilogram: Enver Murad

Enver Murad 75 kilogram: Mustafa Enes Gedikli

Mustafa Enes Gedikli 80 kilogram: Yiğit Hamza Karaduman

Yiğit Hamza Karaduman 85 kilogram: Yusuf Alak

Kızlarda Şampiyonlar

Kızlarda ise dereceler şu şekilde sonuçlandı:

45 kilogram: Beyza Gül Akdağ

Beyza Gül Akdağ 50 kilogram: Beyza Ece Atmaca

Beyza Ece Atmaca 55 kilogram: Hatice Yıldız

Hatice Yıldız 60 kilogram: Nur Hayat Özkan

Nur Hayat Özkan 65 kilogram: Elif Çakmak

Elif Çakmak 70 kilogram: Rukiye Gürel

Rukiye Gürel 75 kilogram: Kadiriye

Kadiriye +75 kilogram: Yasemin Balcı

Ev Sahibi Müdürden Açıklama

Gençlik ve Spor İlkadım İlçe Müdürü Murat Turan, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak bilek güreşine ev sahipliği yaptık. Bundan sonraki süreçte 5 tane daha şampiyona Samsun ev sahipliği yapacak." dedi.

Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği müsabakaları Samsun'da sona erdi. Okul Sporları Federasyonunun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde organize ettiği ve 2 gün süren müsabakalara 59 ilden 238 sporcu katıldı.

Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği müsabakaları Samsun'da sona erdi. Okul Sporları Federasyonunun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde organize ettiği ve 2 gün süren müsabakalara 59 ilden 238 sporcu katıldı.