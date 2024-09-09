Binicilikte Yeni Hedef: Topluma Yaymak
Hasan Engin Tuncer, Türkiye Binicilik Federasyonu’nun başkanı olarak, binicilik sporunu daha geniş bir kitleye ulaşmasını hedefliyor.
Halkın İlgi Alanına Sokulmak İsteniyor
Tuncer, uluslararası organizasyonlarla birlikte seyirci kitlesinin artırılmasını amaçladıklarını belirtti. "Bu sporu halkın ilgi alanına indirmek istiyoruz. Uluslararası başarılar elde edecek sporculara ihtiyacımız var," İstanbul Kemer Country Club Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen EEF Balkan Şampiyonası gibi etkinliklerin, yurtdışından döviz akışını sağlayacağını belirten Tuncer, "Biniciliğin çok büyük bir getirisi var. İzleyici kitlesi bu işe çok para veriyor," "Önümüzdeki 5-10 yıl için planlar yapacağız," Tuncer, "Neye ihtiyacımız olduğunu 3 yılda daha iyi anladık,""Başarının uzun vadede geleceğini düşünüyorum. Kemer Country, ülkemizin en önemli tesislerinden biri ve bu tarz tesislerin artması lazım," Tuncer, bu sporda yetişen çocukların atletik gelişimlerinin yanı sıra sosyal beceriler de kazandığını belirtti: "Ailelere bu sporu öneriyorum. Benim çocuğum da bu sporu yapıyor ve onda bu gelişimi gördüm. Uzun vadede, burada yetiştirdiğimiz sporcularla büyük başarılara imza atabiliriz,"
Ekonomik Fırsatlar ve Projeler
İstikrar ve Gelecek Vizyonu
Geleceğin Yöneticileri Binicilikten Çıkacak
İstanbul Kemer Country Club Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen EEF Balkan Şampiyonası gibi etkinliklerin, yurtdışından döviz akışını sağlayacağını belirten Tuncer, "Biniciliğin çok büyük bir getirisi var. İzleyici kitlesi bu işe çok para veriyor," "Önümüzdeki 5-10 yıl için planlar yapacağız," Tuncer, "Neye ihtiyacımız olduğunu 3 yılda daha iyi anladık,""Başarının uzun vadede geleceğini düşünüyorum. Kemer Country, ülkemizin en önemli tesislerinden biri ve bu tarz tesislerin artması lazım," Tuncer, bu sporda yetişen çocukların atletik gelişimlerinin yanı sıra sosyal beceriler de kazandığını belirtti: "Ailelere bu sporu öneriyorum. Benim çocuğum da bu sporu yapıyor ve onda bu gelişimi gördüm. Uzun vadede, burada yetiştirdiğimiz sporcularla büyük başarılara imza atabiliriz,"
"Önümüzdeki 5-10 yıl için planlar yapacağız," Tuncer, "Neye ihtiyacımız olduğunu 3 yılda daha iyi anladık,""Başarının uzun vadede geleceğini düşünüyorum. Kemer Country, ülkemizin en önemli tesislerinden biri ve bu tarz tesislerin artması lazım," Tuncer, bu sporda yetişen çocukların atletik gelişimlerinin yanı sıra sosyal beceriler de kazandığını belirtti: "Ailelere bu sporu öneriyorum. Benim çocuğum da bu sporu yapıyor ve onda bu gelişimi gördüm. Uzun vadede, burada yetiştirdiğimiz sporcularla büyük başarılara imza atabiliriz,"
Tuncer, "Neye ihtiyacımız olduğunu 3 yılda daha iyi anladık,""Başarının uzun vadede geleceğini düşünüyorum. Kemer Country, ülkemizin en önemli tesislerinden biri ve bu tarz tesislerin artması lazım," Tuncer, bu sporda yetişen çocukların atletik gelişimlerinin yanı sıra sosyal beceriler de kazandığını belirtti: "Ailelere bu sporu öneriyorum. Benim çocuğum da bu sporu yapıyor ve onda bu gelişimi gördüm. Uzun vadede, burada yetiştirdiğimiz sporcularla büyük başarılara imza atabiliriz,"
Tuncer, bu sporda yetişen çocukların atletik gelişimlerinin yanı sıra sosyal beceriler de kazandığını belirtti: "Ailelere bu sporu öneriyorum. Benim çocuğum da bu sporu yapıyor ve onda bu gelişimi gördüm. Uzun vadede, burada yetiştirdiğimiz sporcularla büyük başarılara imza atabiliriz,"