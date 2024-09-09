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Binicilikte Yeni Hedef: Topluma Yaymak

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, biniciliği halkın ilgi alanına sokmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:22
Binicilikte Yeni Hedef: Topluma Yaymak

Binicilikte Yeni Hedef: Topluma Yaymak

Hasan Engin Tuncer, Türkiye Binicilik Federasyonu’nun başkanı olarak, binicilik sporunu daha geniş bir kitleye ulaşmasını hedefliyor.

Halkın İlgi Alanına Sokulmak İsteniyor

Tuncer, uluslararası organizasyonlarla birlikte seyirci kitlesinin artırılmasını amaçladıklarını belirtti. "Bu sporu halkın ilgi alanına indirmek istiyoruz. Uluslararası başarılar elde edecek sporculara ihtiyacımız var,"

Ekonomik Fırsatlar ve Projeler

İstanbul Kemer Country Club Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen EEF Balkan Şampiyonası gibi etkinliklerin, yurtdışından döviz akışını sağlayacağını belirten Tuncer, "Biniciliğin çok büyük bir getirisi var. İzleyici kitlesi bu işe çok para veriyor,"

"Önümüzdeki 5-10 yıl için planlar yapacağız,"

İstikrar ve Gelecek Vizyonu

Tuncer, "Neye ihtiyacımız olduğunu 3 yılda daha iyi anladık,""Başarının uzun vadede geleceğini düşünüyorum. Kemer Country, ülkemizin en önemli tesislerinden biri ve bu tarz tesislerin artması lazım,"

Geleceğin Yöneticileri Binicilikten Çıkacak

Tuncer, bu sporda yetişen çocukların atletik gelişimlerinin yanı sıra sosyal beceriler de kazandığını belirtti: "Ailelere bu sporu öneriyorum. Benim çocuğum da bu sporu yapıyor ve onda bu gelişimi gördüm. Uzun vadede, burada yetiştirdiğimiz sporcularla büyük başarılara imza atabiliriz,"

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