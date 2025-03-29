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BKT Avrupa Kupası: Dreamland Gran Canaria 69, Bahçeşehir Koleji 68

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Gran Canaria'ya 69-68 mağlup olarak seride durumu 1-1'e getirdi.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 01:22
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 01:22
BKT Avrupa Kupası: Dreamland Gran Canaria 69, Bahçeşehir Koleji 68

BKT Avrupa Kupası Yarı Finalinde Heyecan Dorukta

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ikinci maçında deplasmanda İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria karşısında 69-68'lik yenilgi aldı. Bu sonuçla Gran Canaria, seride durumu 1-1'e getirdi.

Maçın Dönüm Noktaları

Karşılaşmaya hızlı başlayan Dreamland Gran Canaria, ilk 4 dakikada 9-2 öne geçti. Ancak Bahçeşehir Koleji, serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla 8. dakikada skor avantajını ele geçirerek durumu 15-16 yaptı. İlk periyodu ise Gran Canaria, 24-21'lik skorla önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Bahçeşehir, hücumda zorluk yaşarken, Gran Canaria ribauntlarda üstünlük kurarak soyunma odasına 41-36 önde gitti. Üçüncü periyotta Gran Canaria, Bahçeşehir Koleji karşısında farkı 8 sayıya kadar çıkarmayı başardı.

Dördüncü Çeyrek ve Sonuç

Dördüncü çeyreğe girerken Bahçeşehir Koleji, Ponitka ile üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle 34. dakikada öne geçti: 55-57. Skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirirken, karşılaşmanın son anları oldukça heyecanlı geçti. Bahçeşehir, bitime 2 saniye kala Simonovic'in smacıyla 68-66 öne geçti ancak Gran Canaria, aldığı mola sonrası son saniyede Homesley'in basket faulden kazandığı sayılarla maçı 69-68 kazanarak seride durumu eşitledi.

Serinin bir sonraki maçı 2 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilecek. Takımların finale yükselebilmesi için bu mücadele büyük önem taşıyor.

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