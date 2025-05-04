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Boluspor 10-1 ile Yeni Malatyaspor'u Ezdi: Koşukavak ve Uçkun'dan Çarpıcı Açıklamalar

Boluspor, Yeni Malatyaspor'u 10-1 yenerken, teknik direktör Yalçın Koşukavak ve Murat Uçkun önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 20:13
Boluspor 10-1 ile Yeni Malatyaspor'u Ezdi: Koşukavak ve Uçkun'dan Çarpıcı Açıklamalar

Boluspor, Yeni Malatyaspor’u 10-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında, Geosis Boluspor, Kocaeli'deki maçta Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 10-1 gibi tarihi bir skorla mağlup etti. Maçın ardından Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak, futbol oyunundaki süreye dair çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

35 Dakika Oynandı

Koşukavak, maçta topun oyunda kaldığı sürenin 35 dakika civarında olduğunu belirtti. "Bu oyun teoride 90 dakika gözüküyor ama sanırım 35 dakika falan oynadık. Ülke futbolu adına üzülüyorum" diyerek, ligdeki oyun sürelerinin kısalığına dikkat çekti. Ayrıca, ekibinin sahada gösterdiği mücadeleyi de takdir etti. Koşukavak, "Özellikle ilk yarıda Malatyaspor çok iyi bir mücadele sergiledi" ifadelerini kullandı.

Gol Averajı Hedefi

Boluspor'un play-off’a kalma adına gol averajına ihtiyacı olduğunun altını çizen Koşukavak, takımının daha fazla gol atması gerektiğini vurguladı. "Geçen hafta rakiplerimizin attığı gollere karşılık bizim de gol atmamız lazım" dedi. Ayrıca, 35 dakikada 10 gol atan oyuncularını tebrik etti ve bu performansın sezonun en yüksek süre kaydı olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor Cephesi

Öte yandan, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor teknik sorumlusunun Murat Uçkun ise, takımının ligdeki durumunu değerlendirdi. Küme düşmenin haftalar öncesinden belli olduğunu belirten Uçkun, Iğdır FK maçının kendileri için tatmin edici olmadığını ifade etti.

Genç Oyuncular ve Eleştiriler

Uçkun, genç sporcularının sahada sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Yıllardır büyük bir camia olan Yeni Malatyaspor’un, kimsenin masasının mezesi olmayacağını herkes bilmelidir" dedi. Ayrıca, Iğdır maçına ilişkin yapılan yorumları eleştirerek, "17-18 yaşındaki çocuklar için böyle sözler söylenemez" diye ekledi.

Uçkun, play-off’a oynayan takımların kendi aralarındaki müsabakalarda bu konuları halletmeleri gerektiğini vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Geosis Boluspor ile Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Kocaeli...

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Geosis Boluspor ile Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Geosis Boluspor ile Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Kocaeli...

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Geosis Boluspor ile Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu'nda karşılaştı.

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