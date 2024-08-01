Boluspor, Işık Kaan Arslan ile Anlaştı

Boluspor, Yeni Transferini Açıkladı

Trendyol 1. Lig takımından Boluspor, Galatasaray'dan stoper Işık Kaan Arslan'ı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Işık Kaan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Işık Kaan Arslan Hakkında

28 Ocak 2001 doğumlu olan Işık Kaan Arslan, futbol kariyerine Galatasaray'ın altyapısında başladı. Kariyeri boyunca Ergene Velimeşe, Sarıyer, Fethiyespor ve Van FK takımlarında kiralık olarak forma giydi.

Boluspor'daki Hedefler

Boluspor, kadrosunu güçlendirmek amacıyla önemli bir isim olan Arslan'ı renklerine bağlayarak bu sezondaki hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Galatasaray'dan stoper Işık Kaan Arslan'ı kadrosuna kattı.