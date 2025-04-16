Boluspor, Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Boluspor, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Geosis Boluspor, hazırlıklarına devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde, teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde idmana çıktı.

Antrenman Detayları

Futbolcular, antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve ardından teknik taktik çalışmalar yaptı. Takımın bu yoğun çalışmaları, 19 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak olan maça hazırlanma yönünde büyük önem taşıyor.

Stad Sorunu

Bolu Atatürk Stadı'nın fiziki altyapı yetersizliği gerekçesiyle kapatılması nedeniyle karşılaşmanın başka bir stadyumda, yani Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Geosis Boluspor, hazırlıklarına devam etti.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Geosis Boluspor, hazırlıklarına devam etti.