Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Süper Lig'de Üsküdar'ı Renkli Bir Mücadeleyle Geçti

Hentbol Kadınlar Süper Lig: Bursa Büyükşehir 28 - Üsküdar 27

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Üsküdar Belediyespor'u 28-27 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Bursa'daki Üçevler Spor Tesisleri'nde gerçekleşen bu çekişmeli karşılaşmanın ilk yarısı, takımların eşit mücadeleleri sonucunda 14-14 berabere tamamlandı. Ancak ikinci yarıda Bursa temsilcisi, sergilediği üstün performansla maçı 28-27 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyespor, puanını 25'e yükselterek zirve takibini sürdürmüş oldu. Takımın bu başarısı, taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.