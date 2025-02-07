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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Süper Lig'de Üsküdar'ı Renkli Bir Mücadeleyle Geçti

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'deki 15. hafta maçında Üsküdar Belediyespor'u 28-27'lik skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:58
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Süper Lig'de Üsküdar'ı Renkli Bir Mücadeleyle Geçti

Hentbol Kadınlar Süper Lig: Bursa Büyükşehir 28 - Üsküdar 27

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Üsküdar Belediyespor'u 28-27 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Bursa'daki Üçevler Spor Tesisleri'nde gerçekleşen bu çekişmeli karşılaşmanın ilk yarısı, takımların eşit mücadeleleri sonucunda 14-14 berabere tamamlandı. Ancak ikinci yarıda Bursa temsilcisi, sergilediği üstün performansla maçı 28-27 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyespor, puanını 25'e yükselterek zirve takibini sürdürmüş oldu. Takımın bu başarısı, taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

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