Bursaspor 77-58 ile FIBA Şampiyonlar Ligi Gruplarına Yükseldi

FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde Türkiye temsilcisi Bursaspor Basketbol, Belçika ekibi Windrose Giants Antwerp'ı 77-58 mağlup ederek turnuvanın grup aşamasına yükseldi.

Maçın Özeti

Bulgaristan'ın Samokov kentindeki SamElyon Arena'da oynanan mücadelede ilk periyot 20-20 eşitlikle tamamlandı. İkinci çeyrekte daha üstün oynayan Bursaspor, devreye 41-28 önde girdi.

Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Türkiye temsilcisi, son çeyreğe 41-61'lik skorla avantajlı başladı ve karşılaşmayı 77-58 kazanarak galibiyeti ilan etti.

Bursaspor Basketbol, bu sonuçla FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Gruplar

Bursaspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Joventut Badalona (İspanya), Hapoel Netanel Holon (İsrail) ve Cholet Basket (Fransa) ile mücadele edecek.