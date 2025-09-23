Bursaspor 77-58 ile FIBA Şampiyonlar Ligi Gruplarına Yükseldi

Bursaspor, Windrose Giants Antwerp'ı 77-58 yenerek FIBA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kaldı; C Grubu'nda Joventut Badalona, Hapoel Netanel Holon ve Cholet Basket ile eşleşti.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 19:32
FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde Türkiye temsilcisi Bursaspor Basketbol, Belçika ekibi Windrose Giants Antwerp'ı 77-58 mağlup ederek turnuvanın grup aşamasına yükseldi.

Maçın Özeti

Bulgaristan'ın Samokov kentindeki SamElyon Arena'da oynanan mücadelede ilk periyot 20-20 eşitlikle tamamlandı. İkinci çeyrekte daha üstün oynayan Bursaspor, devreye 41-28 önde girdi.

Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Türkiye temsilcisi, son çeyreğe 41-61'lik skorla avantajlı başladı ve karşılaşmayı 77-58 kazanarak galibiyeti ilan etti.

Bursaspor Basketbol, bu sonuçla FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Gruplar

Bursaspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Joventut Badalona (İspanya), Hapoel Netanel Holon (İsrail) ve Cholet Basket (Fransa) ile mücadele edecek.

