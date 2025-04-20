Çanakkale'de 14 Türkiye Rekoru Kırıldı: Serbest Dalış Müsabakalarında Nefes Kesici Anlar

Çanakkale'de 14 Türkiye Rekoru Kırıldı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Serbest Dalış Havuz Büyükler Federasyon Kupası, Gençler ve Masterler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi organizasyonları, Çanakkale Anafartalar Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. Bu müsabakalarda toplamda 14 Türkiye rekoru kırıldı.

65 Sporcu, Madalya için Mücadele Etti

Federasyon Kupası ve Türkiye Şampiyonası'na katılan 8 spor kulübünden toplam 65 sporcu, nefeslerini tutarak madalya için mücadele etti. Yarışmalar, dinamizm içerikli disiplinlerde; dinamik (DNY), dinamik çift palet (DBF), dinamik paletsiz (DNF), statik apnea (STA) ve hız (speed) apnea şeklinde gerçekleştirildi.

Öne Çıkan Sporcular ve Kırılan Rekorlar

Açık denizde en derin mesafeyi hedeflemek yerine havuzda yapılan yarışmalar, durağan nefes süreleri ve sualtı yatay yüzme ile değerlendirildi. Okyanus Su Sporları Kulübü'nden Nida Murathan Bulut, 3 Türkiye rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı. Genç erkekler dinamik apnea çift palet yarışmasını 181,20 metre ile tamamlayan Nida, dinamik monopalet genç erkeklerde de 189,10 metre ile ikinci rekorunu elde etti. Ayrıca, dinamik apnea paletsiz disiplininde genç erkeklerde 142,90 metre mesafesiyle üçüncü rekoru kırdı.

Federasyon Kupası'nda büyük kadınlar kategorisinde Alkeba Olimpik Spor Kulübü'nden Yağmur Ergün, dinamik apnea çift palet disiplininde 211,92 metre ile yarışmaların ilk Türkiye rekoruna imza attı ve birincilik kürsüsüne çıktı.

Bosphorus Swim Spor Kulübü'nden Derin Toparlak, büyük erkekler hız apnea 4x50 metre disiplininde 1 dakika 30 saniye 75 saliselik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, TSSF Başkanvekili Hakan Arslan, TSSF Yönetim Kurulu Üyesi ve milli sporcu Cenk Devrim Ulusoy, Çanakkale Gençlik ve Spor Şube Müdürü Sedat Bektaş ve TSSF İl Temsilcisi Oğuzhan Zeybek tarafından takdim edildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Serbest Dalış Havuz Büyükler Federasyon Kupası, Gençler ve Masterler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi'nde 14 Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Serbest Dalış Havuz Büyükler Federasyon Kupası, Gençler ve Masterler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi'nde 14 Türkiye rekoru kırıldı.