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Cansel Özkan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Cansel Özkan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 19:18
Cansel Özkan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli Halterci Cansel Özkan'dan Başarı

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli sporcu Cansel Özkan, koparmada bronz madalya kazanarak Türkiye'ye önemli bir başarı daha getirtti. Moldova’nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda, Cansel'in yanı sıra diğer milli sporcular da mücadele etti.

Koparmada Bronz, Silkmede 4. Sırada

Cansel Özkan, koparmada 91 kiloluk derecesiyle bronz madalya elde ederken, silkmede 109 kiloyla 4'üncü ve toplamda 200 kiloyla 5'inci oldu. Bu performansı, sporcuya ve ülkesine gurur kaynağı oldu.

Burcu Alıcı'nın Performansı

Aynı sıklette yarışan bir diğer milli halterci Burcu Alıcı, koparmada 84, silkmede 100 ve toplamda ise 184 kiloluk derecelerle yarışmayı tamamladı. Her iki sporcunun da gösterdiği üstün performans, Türk halterinin gelişimini gözler önüne seriyor.

Türkiye Halter Federasyonu, milli sporcuların elde ettiği bu başarılarla gurur duyduğunu belirtti ve daha fazla destek verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli sporculardan Cansel Özkan...

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli sporculardan Cansel Özkan, koparmada bronz madalya kazandı.

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