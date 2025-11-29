Çaykur Rizespor 0-0 Kayserispor — İlk Yarı (Trendyol Süper Lig 14. Hafta)

Trendyol Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Kayserispor ilk yarıyı 0-0 berabere tamamladı; iki ekipte kaçan önemli fırsatlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:46
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında ev sahibi Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadele tempolu geçti, iki ekip de net gol fırsatları buldu ancak skor değişmedi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

26. dakikada Mendes’in sağ kanattan pasında ceza sahası dışında kaleyi doğrudan gören bir noktada topla buluşan Benes’in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

41. dakikada Zeqiri’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Ali Sowe’u geçen top az farkla dışarı gitti.

Hakemler

Hakemler: Cihan Aydın, Özcan Sultanoğlu, Seyfettin Ünal

Çaykur Rizespor

11: Fofana, Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı (Muhamed Buljubasic dk. 31), Papanikolaou, Sakyi, Jurecka, Emrecan (Zeqiri dk. 31), Sowe

Yedekler: Erdem Canpolat, Alikulov, Mihaila, Olawoyin, Mithat Pala, Halil Devrvişoğlu, Augusto, Yakup Ayan

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kayserispor

11: Bilal Beyazit, Ramazan Civelek, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Mehmet Eray Özbek, Emre Çeltik, Dorukhan Toköz, Tuci, Arda Kaya, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Radomir Dalovic

