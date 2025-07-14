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Çaykur Rizespor, Erzurum Kampında Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Çaykur Rizespor, Erzurum'da çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 17 Temmuz'da Konyaspor ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 19:53
Çaykur Rizespor, Erzurum Kampında Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Çaykur Rizespor, Erzurum Kampında Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde son dönemin en yoğun kamp programlarından birini yürütüyor.

Çift Antrenmanla Geçen Günler

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen kamp sürecinde gündüz saatlerinde çift antrenmanla çalışmalarını sürdüren yeşil-mavili ekip, ilk olarak denge ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik çalışmayla devam ederek, dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu.

Kuvvet Çalışmaları ve Hazırlık Maçı

Çaykur Rizespor, günün ikinci antrenmanında ise kaldıkları otelin spor salonunda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Yarın tek antrenmanla çalışmalarını sürdürecek olan takım, 17 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'de Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak. Bu karşılaşmanın, yeni sezon öncesi büyük bir fırsat sunması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da, Palandöken...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam etti. Futbolcular, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çalıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da, Palandöken...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam etti. Futbolcular, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çalıştı.

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