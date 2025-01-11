Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 2-1 Yenerek Kritik Bir Galibiyet Aldı

Çaykur Rizespor, Hatayspor'a karşı kazandığı 2-1'lik galibiyetle önemli bir 3 puan elde etti. Teknik direktör İlhan Palut maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 19:03
Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 2-1 Yenerek Kritik Bir Galibiyet Aldı

Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 2-1’le Geçti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Rizespor, zorlu geçen maçı 2-1 gibi kritik bir skorla kazanarak değerli bir 3 puan elde etti.

İlhan Palut'un Açıklamaları

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Değerli bir 3 puan aldık. İyi oynamaya devam etmeliyiz, istikrarlı olmalıyız" diyerek galibiyeti değerlendirdi. Son haftalarda aldıkları sonuçların beklentileri karşılamadığını vurgulayan Palut, bugün kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını ifade etti.

Palut, Hatayspor'un ligde kalma mücadelesi verdiğini belirterek, maça dair şunları söyledi: "Maçın başında son derece oyunu domine eden, kararlı bir şekilde topa sahip olan ve bunu pozisyonlara çeviren bir Rizespor takımı vardı. Duran toptan da olsa golü bulduk. Ancak Hatayspor, kaybettiğimiz toplardan faydalanarak bizim savunmamıza geldi ve bir gol buldu."

İkinci Yarıda Daha İyi Performans

İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettiklerini dile getiren Palut, penaltıdan gelen ikinci golle skoru 2-1 yaptıklarını hatırlattı. Takımın son 4 haftada galip gelemediğini dile getiren Palut, "İkinci yarıda 2-1'den sonra takımımın skoru koruma durumunu gördüm. Hatayspor'un puan almak için mücadele ettiğinin farkındaydık," dedi.

Palut, "Bu galibiyet bizim için önemliydi, çünkü üzerimizdeki kazanamama baskısı giderek artacaktı. İyi oynamaya devam etmeliyiz ve bunu tesis ettiğimiz sonuçlarla desteklemeliyiz" dedi. Öğrencilerine galibiyetten dolayı kutlayıp Hatayspor'a kalan maçlarında başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hatayspor'da teknik sorumlu olarak sahaya çıkan sportif direktör Yılmaz Bal (fotoğrafta), karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısına açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hatayspor'da teknik sorumlu olarak sahaya çıkan sportif direktör Yılmaz Bal (fotoğrafta), karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısına açıklamalarda bulundu.

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