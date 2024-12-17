Chelsea'li Mudryk'in Numunesinde Yasaklı Madde Tespit Edildi

Chelsea'li Mudryk'in Test Sonuçları Şok Etti

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Ukraynalı futbolcusu Mykhailo Mudryk'in idrar testinde yasaklı madde tespit edildi. Londra kulübünden yapılan resmi açıklamada, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun rutin testi sonucunda olumsuz bir bulguya rastlandığı belirtildi.

Oyuncunun Şoku ve Tepkisi

Mudryk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Hiçbir zaman bilerek yasaklı madde kullanmadığım ve kural ihlalinde bulunmadığım için bu durum tam bir şok etkisi yarattı. Bunun neden gerçekleştiğini öğrenmek için ekibimle çalışma içindeyim. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyorum. Yakında sahalara döneceğim konusunda umutluyum. Sürecin gizliliği nedeniyle daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Umarım en kısa sürede bunu gerçekleştirebilirim." ifadelerini kullandı.

Geçici Men Cezası Bekleniyor

2023 Ocak ayından bu yana Chelsea forması giyen Mudryk'in, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından geçici bir men cezası alması bekleniyor. Bu durum, İngiltere'deki futbol otoriteleri tarafından yakından takip ediliyor.