ÇİMSA ÇBK Mersin, İlk Avrupa Zaferine Kilitlendi!

ÇİMSA ÇBK Mersin'den İlk Avrupa Zaferi Hedefi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonuna katılacak olan ÇİMSA ÇBK Mersin, bu sezon son iki yıldır kıl payı kaçırdığı zaferi elde etmeyi hedefliyor. İspanya'nın Zaragoza şehrinde 9-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek bu önemli organizasyon, Türk kadının basketbolunda yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.

Mersin Ekibi Moralli Gidiyor

ÇİMSA ÇBK Mersin, Türkiye Kupası zaferinin ardından 6'lı Final'e moralle gidiyor. Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Opet ve Emlak Konut’u yenerek elde ettikleri bu başarı, takımın moral motivasyonunu artırmış durumda. Mersin, kulüp tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanmak için sahaya çıkacak.

Takımda Yıldızlar Geçidi

Mersin ekibi, kadrosundaki güçlü isimlerle dikkat çekiyor. ABD asıllı Sırp Yvonne Anderson, ABD’li Natasha Howard, Kanadalı Bridget Carleton, İspanyol forvet Maria Perez Araujo ve Fransa olimpiyat ikincisi Marine Fauthoux gibi oyuncularla donatılan takım, büyük bir potansiyele sahip.

Skor Yükünü Yabancılar Sırtlıyor

ÇİMSA ÇBK Mersin'in en skorer oyuncuları arasında Natasha Howard 16,8 sayı, Iliena Rupert 16,5 sayı, Marine Johannes 12,3 sayı ve Yvonne Anderson 11,5 sayı ortalamasıyla dikkat çekiyor. Bu oyuncular, takımın başarısında kritik bir rol oynuyor.

Grupları Lider Tamamladı

Avrupa Ligi'nde mücadele eden ÇİMSA ÇBK Mersin, B Grubu'nu 6'da 6 galibiyetle lider tamamlarken, E Grubu'nda da tek yenilgi ile yine lider oldu. Ancak çeyrek final play-in turunda Valencia ile karşılaşan Mersin, ilk maçı kaybederek hayal kırıklığı yaşadı. İkinci maçı kazanmasına rağmen Dörtlü Final'e doğrudan geçme şansını değerlendiremedi.

İlk Rakip: Tango Bourges Basket

6'lı Final'in açılış maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Fransız ekibi Tango Bourges Basket ile karşılaşacak. Mersin, rakibini ilk tur gruplarında iki kez mağlup etti ve bu maçtan da zaferle ayrılmayı umuyor. Eğer Mersin ekibi bu maçı kazanırsa, yarı finalde Valencia ile yüz yüze gelecek.