Claudio Ranieri Roma'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu

İtalyan futbol dünyasının tanınmış isimlerinden Claudio Ranieri, Roma kulübünün teknik direktörlüğüne getirildi. 73 yaşındaki Ranieri, kulübün resmi açıklamasına göre, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Üst Düzey Yönetici Olarak Görev Alacak

Açıklamada, Ranieri'nin gelecek sezon itibarıyla Roma'da üst düzey yönetici olarak da görev alacağı ve sportif konularda danışmanlık yapacağı bilgisi verildi.

Ranieri, kariyerinde iki kez Roma'nın teknik direktörlüğünü üstlenmişti; 2009-2011 ve 2019 yıllarında takımın başında bulunmuştu. Aynı zamanda, bu dönemlerde Roma'nın efsanevi isimlerinden biri olarak ön plana çıktı.

Deneyimli Teknik Adamın Geri Dönüşü

Ranieri, geçtiğimiz Mayıs ayında teknik direktörlük kariyerine son verdiğini duyurmuştu. Ancak bu sezon Daniele de Rossi ve Ivan Juric sonrası Roma'nın başında yer alacak üçüncü isim olmasıyla dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.