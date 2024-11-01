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Çorum FK, Keçiörengücü ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Çorum FK, 11. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Hakem Saka düdük çalacak.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 10:08
Çorum FK, Keçiörengücü ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Çorum FK, Ankara Keçiörengücü ile Karşılaşacak

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile mücadele edecek.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, Ankara Aktepe Stadı'nda gerçekleşecek ve saat 13:30'da başlayacak. Müsabakayı ise hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Çorum FK'da Eksikler

Kırmızı-siyahlı takımda, milli takım kampında bulunan Hasan Ege Akdoğan ile sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek olan Atakan Cangöz, Kadir Seven ve Burak Süleyman bulunuyor.

Puan Durumu

Ligde şu an için Çorum FK'nın 13, Ankara Keçiörengücü'nün ise 14 puanı bulunuyor.

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