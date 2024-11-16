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Craig Bellamy: Türkiye-Galler Maçından Alınan Dersler

Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, Türkiye ile 0-0 berabere kaldıkları maçın takım gelişimi açısından önemli bir deneyim olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 23:54
Craig Bellamy: Türkiye-Galler Maçından Alınan Dersler

Craig Bellamy: "Gelişim İçin Bir Sınav"

Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, Türkiye ile oynadıkları UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında 0-0 berabere kalarak önemli bir deneyim yaşadıklarını belirtti. Bellamy, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Dün, bugünün güzel bir sınav olacağını söylemiştim, gerçekten de doğrulanmış oldu." diyerek, takımının bu karşılaşmadan ders çıkaracağını ifade etti.

Takımın Performansı Hakkında

Bellamy, oyuncularının fiziksel açıdan iyi bir mücadele sergilediğini ve "Hepsi de gerçekten büyük yetenekler." ifadesiyle oyuncularının potansiyeline dikkat çekti. Ancak, topa sahip olma konusunda zorluk yaşadıklarını dile getiren teknik direktör, "Topa sahipliği geliştirmek asıl amacımız." şeklinde konuştu.

Son Dakikalar ve Gelişim Hedefleri

Takımının son dakikada yaşadığı problemleri değerlendiren Bellamy, "Son dakikadaki top kontrolü önceki maçlara göre kötüydü." diyerek geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde durdu. Bir gazetecinin penaltı pozisyonu hakkındaki sorusuna ise Bellamy, "Penaltı tamamen adaletliydi, ben ona inanıyorum." yanıtını vererek, Türkiye’nin bu durumu nasıl değerlendirdiğini merak ettiğini belirtti.

Son olarak, takımın gelişimi için daha fazla çalışmaları gerektiğine vurgu yapan Bellamy, "Hep böyle ders alarak gelişeceğiz." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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