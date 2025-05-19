Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı: Kurtuluş Kupası'nın kazananı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Samsun Etabı Tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı olan Kurtuluş Kupası çerçevesindeki açık deniz yarışı, Samsun'da başarıyla tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkı sağladığı, TGA iş birliğinde İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen bu önemli etkinlikte DHL Express ana sponsor olarak yer aldı. Yelken yarışları, 14 Mayıs'ta İstanbul'un Poyrazköy açıklarında başladı ve 400 deniz mili boyunca devam etti.

Yaklaşık 100 saat süren zorlu mücadelenin ardından ekipler, Samsun'a ulaştı. Bandırma Vapuru'nun izinde dört gün süren yarışlarda Kurtuluş Kupası'nın sahibi, Bey Metal Team Linea Rossa oldu. Onur Tok yönetimindeki takım, parkuru 73 saatte tamamlayarak rekora imza attı ve Line Honours ödülünü de kazandı.

Öne Çıkan Başarılar

Yarışta ikinciliği, Murat Tan kaptanlığındaki Milliyet 75. Yıl Yelken Takımı “Fifty Fifty” elde etti. ORC International kategorisinde birinci olan Samsun Yelken Kulübü takımı “Alchera” ise Yusuf Tunç tarafından yönetildi. Gezgin A sınıfında Mudanya Üniversitesi, Gezgin B sınıfında ise Hero Sailing Bursa Eldiven Sanayi Takımı ödül kazandı.

Karadeniz koşullarında ilk kez düzenlenen bu zorlu yarışta başarı gösteren Azuree Piri Reis Yelken Takımı da Mücadele Kupası ile ödüllendirildi.

Ödül Töreni

Ödül töreninde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının 19 Mayıs 1919'da Samsun'da karaya çıktığı Tütün İskelesi önemli bir mekan oldu. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Komite Başkanı ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, katılan ekipleri kutlayarak, "Cumhuriyetimizin kurulması yolunda ilk adımın atıldığı rotada, Karadeniz'in zorlu şartlarında dünya genelindeki en zor 10 yarıştan birini gerçekleştirdik," ifadelerini kullandı.

Şampiyon takıma ödüller, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından takdim edildi. Ödül törenine ayrıca, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci de katıldı.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı olan Kurtuluş Kupası kapsamındaki açık deniz yarışı, Samsun'da tamamlandı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı olan Kurtuluş Kupası kapsamındaki açık deniz yarışı, Samsun'da tamamlandı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.