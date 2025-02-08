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Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu Açıldı!

Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu, Ankara'da düzenlenen törenle açıldı. Ünlü sporcular ve yetkililer katıldı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 17:11
Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu Açıldı!

Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu Başkent Ankara'da Hizmete Girdi

Başkent Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu açılış töreni büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Törene; Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) Başkanı Abdullah Topaloğlu, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankara Milletvekili Adnan Beker, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan ve birçok milli sporcu katılım sağladı.

Tesislerin Geleceği ve Önemi

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, genç nesillere aktarılacak tesislerin önemine dikkat çekerek, "Böyle tesislerin artmasıyla daha dinamik, zeki ve çevik bir nesil oluşur. Gelecek için büyük bir katkı sağlayacağız. Bu tesis sayesinde nice Mete Gazozlar yetişecek." dedi.

Etkileşimli İşbirliği ve Destek

TOF Başkanı Abdullah Topaloğlu ise, "Federasyonumuz ile Keçiören Belediyesi arasındaki işbirliğinin okçuluk sporuna büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Mete Gazoz'un Görüşleri

Şampiyon okçumuz Mete Gazoz, açılışta yaptığı açıklamada, "Bu spor salonu, Türk okçuluğu için iyi bir adım. Burada ülkesini seven ve başarıyı hedefleyen sporcular yetişecektir." ifadelerini kullandı.

İyi Dilekler ve Ok Atışları

Ankara Milletvekili Adnan Beker ve CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan da, başarılı bir geleceğe dair iyi dileklerini iletti. Törenin ardından, katılımcılar birlikte ok atışları yaparak etkinliği tamamladılar.

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