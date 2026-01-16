Denizlili Öğrenciler Saraçoğlu’nda Fenerbahçe ile Sarı Lacivert İzler Bıraktı

DENİZLİ (İHA) – Denizli Halit Türkkan Ortaokulu öğrencileri, 'Fenerimizden Yayılan Işıltılar – Sarı Lacivert Küçük Kalplere Dokunuyor' projesi kapsamında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadını ziyaret etti.

Ziyaret ve Etkinlik

Projeyi, Denizli Fenerbahçeliler Derneği Başkan Adayı ve Kongre Üyesi Savaş Polat ile Kongre Üyesi Cem Özgeçmen kulübün desteğiyle hayata geçirdi. Öğrenciler, Fenerbahçe’nin köklü tarihini, değerlerini ve başarı yolculuğunu yakından tanıma fırsatı buldu. Stat gezisi boyunca kulübün geçmişten bugüne uzanan başarı hikâyeleri paylaşıldı; öğrenciler hem bilgilendirici hem de unutulmaz bir gün geçirdi.

Görüşmeler ve Destek

Ziyaretin ardından Savaş Polat, Cem Özgeçmen ve Halit Türkkan Ortaokulu Müdürü Bilal Güngör, öğrencilerin yüzlerindeki mutluluğun projenin ruhunu en güzel şekilde yansıttığını ifade etti. Proje kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile de bir görüşme gerçekleştirildi ve projenin sürdürülebilirliği ile yaygınlaştırılmasına ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu; Başkan Saran’ın projeye tam destek verdiği belirtildi.

Hedefler

Savaş Polat şu değerlendirmede bulundu:

Bu proje bizim için yalnızca bir stat ziyareti ya da bir gezi organizasyonu değil; çocuklarımızın hayallerine, değer dünyalarına ve aidiyet duygularına dokunabilme çabasıdır. Hedefimiz, Türkiye’nin dört bir yanından en az 10 bin öğrenciyi Fenerbahçe ile buluşturmak ve onlara bu büyük camianın sadece sportif başarıdan ibaret olmadığını; duruşu, değerleri, tarihi ve toplumsal sorumluluğu olan bir kültür olduğunu gösterebilmektir. Bugün burada çocuklarımızın gözlerinde gördüğümüz heyecan, aslında geleceğe dair umudumuzun en güzel yansımasıdır. Biz inanıyoruz ki bugünün çocukları yarının tribünleri, yarının sporcuları, yarının yöneticileri ve yarının daha bilinçli, daha duyarlı bireyleri olacak. Sarı lacivert sevdanın küçük yaşlarda kalplere dokunarak filizlenmesi; sadece bir kulübe bağlılık değil, aynı zamanda fair-play’i, emeğe saygıyı, dayanışmayı ve birlikte başarmayı öğrenmek demektir. Bu nedenle bu projeyi bir sosyal sorumluluk projesi olarak değil, bir gelecek inşası olarak görüyoruz ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

