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Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi İstanbul'da Başladı

18. Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi, İstanbul'dan start alarak, Moğolistan'a kadar 15 bin kilometre sürecek.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 13:06
Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi İstanbul'da Başladı

Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi İstanbul'da Başladı

Ünlü Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi, Türkiye'nin İstanbul şehrinden start aldı. Almanya'dan 10 gün önce yola çıkan 15 araçla birlikte 30 sporcu, toplamda yaklaşık 15.000 kilometre mesafe kat edecek. Bu ralli, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın destekleriyle bu yıl 18'inci kez düzenleniyor.

Start Töreni Sultanahmet Meydanı'nda Gerçekleşti

Sultanahmet Meydanı'ndaki törene katılan sporcular, klasik otomobillerini sergilerek etkinliği renklendirdi. Rallinin organizasyonunu üstlenen Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, ralli hakkında önemli bilgiler paylaştı. "Dünyanın En Uzun Rallisinde 6 Ülkeden Sporcularımız Var"

Nadir Serin, "Dünyanın en uzun rallisiyiz. Yaklaşık 10 gün önce Almanya'dan yola çıktık. İtalyan, Moldova ve Avusturyalı sporcularla İstanbul'da buluştuk. Toplam 6 ülkeden 15 araçla 30 sporcu mücadele edecek. Sporculardan 10'u Türk, 20'si yabancı." ifadelerini kullandı.

Ralli Rotası

Rallinin rotası İstanbul'dan başlayarak Ankara, Kapadokya, Nemrut Dağı, Doğubeyazıt üzerinden geçecek ve İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Çin'i takip ederek Moğolistan'da son bulacak. "Köprü Olmak Amacındayız"

Serin, ralli ile Doğu ve Batı medeniyetleri arasında bir köprü olmayı hedeflediklerini belirtti: "Türkiye, bu köprünün ortasında yer alıyor. Bir ayağımız Avrupa, diğer ayağımız Asya'da. Hedefimiz kültürler arası dostluğu sağlamak. Bu dönemde buna çok ihtiyacımız var."

Düzenlenen törenin ardından Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi resmen başladı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen...

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının startı İstanbul'dan verildi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen...

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının startı İstanbul'dan verildi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen...

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının startı İstanbul'dan verildi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen...

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının startı İstanbul'dan verildi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen...

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının startı İstanbul'dan verildi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen...

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının startı İstanbul'dan verildi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen...

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının startı İstanbul'dan verildi.

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