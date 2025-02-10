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Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda İlk Türk Sporcunun Tarihi Yarışı

Harun Mut, Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk sporcu oldu. Türkiye'yi Slovenya'da temsil etti.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:37
Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda İlk Türk Sporcunun Tarihi Yarışı

Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda Tarihi Anlar

Harun Mut, Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda yarışarak bu alanda ilk Türk sporcu olma unvanını elde etti. Türkiye Kayak Federasyonu (TKF)'nun açıklamalarıyla dünya çapında kaydedilen bu başarı, Türk spor tarihi için önemli bir adım teşkil ediyor.

Slovenya'da Gerçekleşen Yarışmalar

Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen şampiyonada, Harun Mut, para Alp disiplininde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Harun Mut’u kutlayarak, “Sporcumuzu ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel başarılara hep birlikte imza atacağız. Bu bir ilkti ve devamı gelecek” ifadelerini kullandı.

Tarihi Başarı ve Gelecek Vaat Eden Sporcular

Harun Mut'un bu tarihi başarısı, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden ilk sporcu olarak kayıtlara geçti. Daha önce para kayaklı koşuda Haydar Çetinkaya'nın temsil ettiğini hatırlatan federasyon, gelecekte daha fazla Türk sporcunun da böyle organizasyonlarda yer almasını hedefliyor.

Harun Mut (ortada), Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk kayakçı oldu. Mut...

Harun Mut (ortada), Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk kayakçı oldu. Mut, Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen organizasyonda, para Alp disiplininde yarıştı.

Harun Mut (ortada), Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk kayakçı oldu. Mut...

Harun Mut (ortada), Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk kayakçı oldu. Mut, Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen organizasyonda, para Alp disiplininde yarıştı.

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