Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de Sona Erdi

Eskişehir, Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Yarışların tamamlanmasının ardından tören düzenlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Kano Federasyonu ile birlikte gerçekleştirilen bu önemli organizasyonun, Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Göleti'nde düzenlendiği belirtildi. Şampiyonaya, 36 kulüpten 361 sporcu katılım gösterdi.

Yarışların Detayları

Şampiyona süresince ilk gün 1000 metre, ikinci gün ise 500 metre yarışları yapıldı. Etkinliğin son gününde heyecan dolu 200 metre yarışları gerçekleştirildi.

Kupa Töreni ve Kazananlar

Dereceye giren sporcuların madalyaları ve kulüplerin kupaları, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Özen, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Sıralama Sonuçları

Erkekler Kategorisinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Şişecam Spor Kulübü Çarşamba Belediyesi Spor Kulübü

Kadınlar Kategorisinde Şişecam Spor Kulübü Gündoğdu Su Sporları Kulübü Sarıçam Belediye Spor Kulübü



Eskişehir'de Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen ve 36 kulüpten 361 sporcunun katıldığı Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda yarışlar tamamlandı.

Eskişehir'de Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen ve 36 kulüpten 361 sporcunun katıldığı Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda yarışlar tamamlandı.

Eskişehir'de Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen ve 36 kulüpten 361 sporcunun katıldığı Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda yarışlar tamamlandı.

Eskişehir'de Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen ve 36 kulüpten 361 sporcunun katıldığı Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda yarışlar tamamlandı.

Eskişehir'de düzenlenen "Intercity Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası" başladı.

Eskişehir'de düzenlenen "Intercity Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası" başladı.

Eskişehir'de düzenlenen "Intercity Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası" başladı.