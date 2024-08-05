Ecem Güzel Paris 2024 Olimpiyatları'nda Başarılı Bir Performans Sergiledi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

Milli yelkenci Ecem Güzel, ILCA 6 kategorisinde gerçekleştirilen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir mücadele sergileyerek 43 sporcu arasında 18'inci sırada yer aldı.

Yarışlar ve Sonuçlar

Marsilya Marina'da düzenlenen yarışlarda, Ecem Güzel dokuzuncu yarışını 21'inci sırada tamamlarken, son yarış olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bu sonuçlar, milli sporcunun oyunlar süresince gösterdiği azmin bir göstergesi oldu.

Final bileti alamayan Ecem, genel klasmanda 43 sporcu arasında 18'inci olarak olimpiyatlara katkı sağladı ve önümüzdeki turnuvalar için önemli bir deneyim elde etti.