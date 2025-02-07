Edirnespor'a 500 Bin Lira Destek: Vali Sezer ve Belediye Başkanı Akın'dan Büyük Katkı

Vali ve Belediye Başkanından Edirnespor'a Büyük Destek

Edirne Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, zor günler geçiren Edirnespor'a destek amacıyla açık artırmaya çıkarılan formayı 500 bin lira bedelle satın aldı.

Gelecek İçin Umut Veren Adım

Edirnespor'a maddi gelir sağlamak amacıyla düzenlenen dayanışma etkinliğinde, Sezer ve Akın'ın katkısı büyük önem taşıdı. Vali Sezer, yaptığı konuşmada, takımın ülke genelinde Edirne’yi en iyi şekilde temsil etmesi gerektiğini belirtti.

Edirnespor'un bulunduğu ligin, şehre oldukça düşük olduğunu ifade eden Sezer, "Futbol, bütçeyle dönen bir spor branşıdır. Takımımızın daha üst liglerde oynamasını sağlamak adına destek vermek zorundayız," dedi.

Belediye Başkanından Önemli Mesajlar

Belediye Başkanı Akın ise takımın mücadele ettiği zor günlerde mali destek sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Edirnespor, Edirne'miz için çok önemli bir marka. Bu takımın ayakta kalması hepimiz için kıymetli," şeklinde konuştu.

Formalar Açık Artırmada Satıldı

Konuşmaların ardından düzenlenen açık artırmada, sarı-kırmızılı forma 222 bin liradan satılmaya sunuldu. Sezer ve Akın toplamda 500 bin lira ödeyerek bu formayı satın alırken, bir iş insanı futbol topunu 150 bin liraya aldı.

Futbolcular Sözleşmelerini Feshetti

Edirnespor’da, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle futbolcular ve teknik heyet sözleşmelerini feshederek kentten ayrıldılar. Bu nedenle kulüp, ligdeki iki maçına 19 yaş altı futbolcular ile çıkmak zorunda kaldı. Kulüp Başkanı Onur Yaren Ayaydın, mevcut başkan olarak yeniden seçilerek takımın ligde kalması için büyük bir teşvik sağladı.

Sezer ve Akın'ın bu desteği, Edirnespor'un geleceği açısından büyük bir umut yarattı.

Edirnespor'a maddi gelir sağlamak için kentteki bir tesiste yardımlaşma ve dayanışma etkinliği düzenlendi. Edirne Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, etkinliğe katıldı.

Edirnespor'a maddi gelir sağlamak için kentteki bir tesiste yardımlaşma ve dayanışma etkinliği düzenlendi. Edirne Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, etkinliğe katıldı.