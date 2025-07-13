EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Antalya'da Tamamlandı

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nın Kazananları Belli Oldu

Bu yıl Antalya'da düzenlenen EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, büyük bir çekişmeye sahne olarak tamamlandı. Kadınlar finalinde İspanya, erkekler finalinde ise Almanya şampiyonluk sevinci yaşadı.

Final Maçları Dikkat Çekti

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleşen organizasyonda, final karşılaşmaları büyük bir heyecanla izlendi. Erkekler finalinde Almanya, İspanya ile karşılaştı ve 2-1'lik skorla (18-22, 23-19, 12-10) kupaya uzandı. Bu sonuçla Almanya, Avrupa'nın en iyi plaj hentbol takımı unvanını elde etti.

Kadınlarda İspanya'nın Başarısı

Kadınlar finalinde ise İspanya, Norveç'i 2-1'le (24-20, 16-28, 6-9) mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Bu başarı, İspanya'nın plaj hentbolundaki gücünü bir kez daha gösterdi.

Üçüncülük Maçları Sonuçlandı

Erkekler üçüncülük maçında Hırvatistan, Macaristan'ı 2-1 (26-16, 28-30, 9-8) ile geçerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Kadınlar turnuvasında ise Almanya, Hollanda'yı 2-1 (23-18, 18-20, 10-8) mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Türk Takımları Son Maçlarında Yenildi

Ev sahibi Türkiye, erkekler kategorisinde son karşılaşmasında Norveç'e 2-1 (14-19, 22-18, 8-10) yenilerek turnuvayı 10. sırada bitirdi. Kadınlarda ise Türkiye, Hırvatistan'a 2-1 (21-22, 18-16, 6-4) mağlup oldu ve genel sıralamada 14. olarak tamamladı.

Ödül Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Final maçlarının ardından yapılan ödül töreninde, şampiyon takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Organizasyon, sporcuların ve seyircilerin büyük beğenisini kazanarak plaj hentbolunun gelişimine önemli bir katkı sağladı.

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda kadınlarda İspanya, erkeklerde Almanya şampiyonluğa ulaştı. Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda kadın ve erkeklerde final maçları oynandı. Erkekler finalinde Almanya ve İspanya karşı karşıya geldi.

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda kadınlarda İspanya, erkeklerde Almanya şampiyonluğa ulaştı. Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda kadın ve erkeklerde final maçları oynandı. Erkekler finalinde Almanya ve İspanya karşı karşıya geldi.