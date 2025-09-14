Eintracht Frankfurt'ta Kristensen Sakatlandı: Galatasaray Sınavı Öncesi Kadro Endişesi

Eintracht Frankfurt, sağ bek Rasmus Kristensen'in Bayer Leverkusen maçında kas sakatlığı geçirdiğini açıkladı; 18 Eylül'deki Galatasaray maçı öncesi forma giyemeyecek.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 15:29
Eintracht Frankfurt'ta Kristensen Sakatlandı: Galatasaray Sınavı Öncesi Kadro Endişesi

Eintracht Frankfurt'ta Kristensen Sakatlandı: Galatasaray Sınavı Öncesi Kadro Endişesi

Sağ bek Rasmus Kristensen bir süre yok

Eintracht Frankfurt, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Galatasaray ile oynayacağı maça kısa süre kala, sağ bek Rasmus Kristensen'in sakatlandığını açıkladı.

Kulübün yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun ligde Bayer Leverkusen ile oynanan maçta kas sakatlığı yaşadığı ve bu nedenle bir süre forma giyemeyeceği belirtildi.

Eintracht Frankfurt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Galatasaray ile karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadağ: Ersu Şaşma'dan Tokyo'da madalya bekliyoruz
2
Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te Başladı
3
Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı: Jota Silva Takımla İlk İdmanda
4
Konyaspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
5
Eintracht Frankfurt'ta Kristensen Sakatlandı: Galatasaray Sınavı Öncesi Kadro Endişesi
6
Çayırova Belediyesi Süper Lig İçin İddialı Kadro Kurdu
7
Bursagücü Para Atletleri Yeni Delhi 2025'te Madalya İçin Hazırlanıyor

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye