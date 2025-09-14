Eintracht Frankfurt'ta Kristensen Sakatlandı: Galatasaray Sınavı Öncesi Kadro Endişesi

Sağ bek Rasmus Kristensen bir süre yok

Eintracht Frankfurt, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Galatasaray ile oynayacağı maça kısa süre kala, sağ bek Rasmus Kristensen'in sakatlandığını açıkladı.

Kulübün yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun ligde Bayer Leverkusen ile oynanan maçta kas sakatlığı yaşadığı ve bu nedenle bir süre forma giyemeyeceği belirtildi.

Eintracht Frankfurt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Galatasaray ile karşılaşacak.