Erciyes Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı TÜSF Eleme Grubunu Şampiyon Tamamladı

TÜSF Üniversitelerarası Basketbol Şampiyonası eleme grubu Kayseri'de tamamlandı; kadınlarda Erciyes Üniversitesi, erkeklerde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:37
TÜSF tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Basketbol Türkiye Şampiyonası eleme grubu maçları, Kayseri Üniversitesi’nin (KAYÜ) ev sahipliğinde tamamlandı.

Müsabakalar Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kapalı Spor Salonunda oynandı. Turnuva sonunda kadınlarda Erciyes Üniversitesi, erkeklerde ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi şampiyon olarak Süper Lig’e terfi maçlarına katılma hakkı kazandı.

Kadınlar

1. Erciyes Üniversitesi

2. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

3. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Erkekler

1. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

2. Gebze Teknik Üniversitesi

3. Abdullah Gül Üniversitesi

