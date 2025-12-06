Erciyes Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı TÜSF Eleme Grubunu Şampiyon Tamamladı
TÜSF tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Basketbol Türkiye Şampiyonası eleme grubu maçları, Kayseri Üniversitesi’nin (KAYÜ) ev sahipliğinde tamamlandı.
Müsabakalar Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kapalı Spor Salonunda oynandı. Turnuva sonunda kadınlarda Erciyes Üniversitesi, erkeklerde ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi şampiyon olarak Süper Lig’e terfi maçlarına katılma hakkı kazandı.
Kadınlar
1. Erciyes Üniversitesi
2. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
3. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Erkekler
1. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
2. Gebze Teknik Üniversitesi
3. Abdullah Gül Üniversitesi
TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU (TÜSF) TARAFINDAN DÜZENLENEN ÜNİVERSİTELERARASI BASKETBOL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ELEME GRUBU MAÇLARI, KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ’NİN (KAYÜ) EV SAHİPLİĞİNDE TAMAMLANDI.