Elazığspor Mustafa Sarıgül'e Veda: Kulüpten Teşekkür Mesajı

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup teknik direktörü Mustafa Sarıgül ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı; kulüp teşekkür mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 17:08
Elazığspor Mustafa Sarıgül'e Veda

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibinde resmi ayrılık

Elazığspor'da Mustafa Sarıgül ile yolların ayrılması resmen açıklandı. Kulüp, tecrübeli teknik adama teşekkür eden bir paylaşım yayımladı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Elazığspor'un yaptığı açıklamada, karşılıklı anlaşma sonucu ayrılığın gerçekleştiği bildirildi ve Sarıgül'e emeği için şükran sunuldu.

"Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Mustafa Sarıgül ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

ELAZIĞSPOR’DA MUSTAFA SARIGÜL’LE YOLLAR AYRILDI

