Emre Belözoğlu: 'Galatasaray Maçı Zorlayıcıydı, Ama İyi Çalıştık'

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında oyuncularının çabasını belirtirken, ligdeki hedeflerinin 10 puan olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 01:05
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 01:05
Emre Belözoğlu: 'Galatasaray Maçı Zorlayıcıydı, Ama İyi Çalıştık'

Galatasaray Maçı Sonrası Açıklamalar

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalarda, takımının maç öncesi planlarını iyi uyguladığını ancak, mağlubiyeti önleyemediklerini belirtti.

Emre Belözoğlu, RAMS Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında, "Golü yedikten sonraki 30 dakikadan memnun olmasam da kendi gücümüze göre iyi işler çıkardık. İlk golü yediğimiz ana kadar sahada çalışmamızı uygulamaya çalıştık" şeklinde görüş belirtti.

Ligdeki Hedefler

Belözoğlu, mevcut durumda ligde kalan haftalarda en az 10 puan almayı hedeflediklerini ifade etti. "Bir an önce bizi rahatlatacak pozisyona ulaşmalıyız. Son 4 maçta hedefimiz 4 puan iken, 6 puan aldık. Bu yolculukta devam etmemiz lazım" dedi.

Şampiyonluk Yarışı

Genç teknik adam, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışında ayrım yapmanın doğru olmadığını belirterek, "İki takımın da güçlü kadroları var. Bu noktada bir takım diğerinden daha iyi demek doğru değil" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen hakkında, "Osimhen bu ligin üstünde bir oyuncu" dedi.

Spor Ekonomisi Üzerine

Emre Belözoğlu, Türk spor ekonomisinin iki büyük takımın harcamalarını sürdüremeyeceğini savundu. "Bu durum, uzun vadede sorun yaratacaktır. Bugün Antalyaspor, 10 milyon avroluk oyuncu bütçesini karşılayamıyor" şeklinde konuştu.

Antalyaspor'a Duyduğu Bağlılık

Takımına duyduğu bağlılığı vurgulayan Belözoğlu, "Futbolculuk geçmişte kaldı. Ben artık bir teknik adamım ve tek odak noktam Antalyaspor. Antalya'nın destek vermesi belirleyici bir etken" dedi. Ayrıca, Antalya'nın bir turizm merkezi olmasına rağmen takımın şehirden yeterince destek bulamadığını belirtti.

Sonuç

Belözoğlu, Antalyaspor'dan memnun olduğunu ve takımı güçlü bir şekilde ligde tutmak için mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, son sözlerini şöyle tamamladı: "Kapımız desteğe açık. Kimse destek olmasa bile, takımı limana ulaştırmak için çalışacağız."

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ebru Acer Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı
2
Okan Buruk: 'Galatasaray'ın Performansı Mayıs'a Yükseliş Gösteriyor'
3
Milli Güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda 16 Madalya Kazandı
4
Şanlıurfaspor, Esenler Erokspor'a 2-0 Yenildi: Fuat Kınalı'dan Açıklama
5
Trendyol 1. Lig'de Teksüt Bandırmaspor, Adanaspor'u 1-0 Mağlup Etti
6
Genç Korfbolcular, Uluslararası Şampiyonada Milli Forma İçin Yarışıyor
7
İngiltere 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri İlk Kadrosunu Açıkladı

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın