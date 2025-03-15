Emre Belözoğlu: 'Galatasaray Maçı Zorlayıcıydı, Ama İyi Çalıştık'

Galatasaray Maçı Sonrası Açıklamalar

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalarda, takımının maç öncesi planlarını iyi uyguladığını ancak, mağlubiyeti önleyemediklerini belirtti.

Emre Belözoğlu, RAMS Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında, "Golü yedikten sonraki 30 dakikadan memnun olmasam da kendi gücümüze göre iyi işler çıkardık. İlk golü yediğimiz ana kadar sahada çalışmamızı uygulamaya çalıştık" şeklinde görüş belirtti.

Ligdeki Hedefler

Belözoğlu, mevcut durumda ligde kalan haftalarda en az 10 puan almayı hedeflediklerini ifade etti. "Bir an önce bizi rahatlatacak pozisyona ulaşmalıyız. Son 4 maçta hedefimiz 4 puan iken, 6 puan aldık. Bu yolculukta devam etmemiz lazım" dedi.

Şampiyonluk Yarışı

Genç teknik adam, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışında ayrım yapmanın doğru olmadığını belirterek, "İki takımın da güçlü kadroları var. Bu noktada bir takım diğerinden daha iyi demek doğru değil" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen hakkında, "Osimhen bu ligin üstünde bir oyuncu" dedi.

Spor Ekonomisi Üzerine

Emre Belözoğlu, Türk spor ekonomisinin iki büyük takımın harcamalarını sürdüremeyeceğini savundu. "Bu durum, uzun vadede sorun yaratacaktır. Bugün Antalyaspor, 10 milyon avroluk oyuncu bütçesini karşılayamıyor" şeklinde konuştu.

Antalyaspor'a Duyduğu Bağlılık

Takımına duyduğu bağlılığı vurgulayan Belözoğlu, "Futbolculuk geçmişte kaldı. Ben artık bir teknik adamım ve tek odak noktam Antalyaspor. Antalya'nın destek vermesi belirleyici bir etken" dedi. Ayrıca, Antalya'nın bir turizm merkezi olmasına rağmen takımın şehirden yeterince destek bulamadığını belirtti.

Sonuç

Belözoğlu, Antalyaspor'dan memnun olduğunu ve takımı güçlü bir şekilde ligde tutmak için mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, son sözlerini şöyle tamamladı: "Kapımız desteğe açık. Kimse destek olmasa bile, takımı limana ulaştırmak için çalışacağız."