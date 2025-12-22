Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak: 'Hiçbir bahaneye sığınmadan 3 puanımızı aldık'

İlk yarı değerlendirmesi

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, ligin ilk yarısını 23 puanla tamamladı. Teknik Direktör Adem Çak, sezonun ilk yarısına ilişkin değerlendirmesinde takımın gösterdiği mücadeleyi ve yaşanan zorlukları anlattı.

Çak, göreve geldikleri dönemde zamanın kısıtlı olduğunu belirterek, 'Göreve geldiğimiz ilk günle beraber 10 gün içerisinde 3 maç yapmak zorundaydık. Gelişen olaylar dolayısıyla dar bir kadroya geldiğimizi biliyorduk ve hiçbir bahaneye sığınmadan sadece iki antrenman yaparak ilk maçımıza çıkıp 3 puanımızı aldık' dedi.

Teknik adam sözlerine şöyle devam etti: 'Her maç ve her antrenmanda sakatlıklar sebebiyle eksilmeye devam ettik. Hem antrenmanlarda hem maçlarda 3 gün içerisinde 5 oyuncu kaybettik. Yine bunların arkasına sığınmadan 10 gün gibi kısa bir süre içerisinde 3 maç oynadık. Bu maçların sadece birinde gol yedik ve 3 maçta genel olarak iyi mücadele ettik. Tüm enerjisini sahaya koyan futbolcularımıza emekleri için çok teşekkür ediyorum.'

Çak, ligin ikinci yarısında daha zorlu bir süreç beklediklerini vurgulayarak, 'Ligin ikinci yarısında daha zor 15 maç oynayacağımızı ama hedefimizin kesinlikle bir üst lige çıkmak olduğunu camiamızla paylaşmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

Kamp ve transfer hazırlıkları

Erciyes 38 FK'nın ikinci yarı hazırlıklarına 25 Aralık'ta başlanacağını açıklayan Adem Çak, '25 Aralık itibari ile kampımız başlıyor. Ortak akıl ile yürüttüğümüz transfer süreçlerimizi kampın ilk gününe yetiştirerek tam kadro bir şekilde ligin ilk maçına kadar Antalya'da hazırlanacağız' dedi.

Çak, destek verenlere teşekkür ederek, 'Bizi her şartta desteklediğini gördüğümüz ve gücünü yanımızda hissettiğimiz Milletvekilimiz Baki Ersoy'a, Başkanımız Ahmet Dirgenali'ye, yönetim kurulumuza, Sportif Direktörümüz Alper Aslan'a ve kıymetli personellerimize teşekkür ediyorum. Futbolcularımızla beraber şehrimizin beklediği şampiyonluğu yaşamak ve yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

