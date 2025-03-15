Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Olympiakos'a Yenildi

Panathinaikos Derbide Olympiakos'a Kaybetti

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda düzenlenen derbi maçında Olympiakos'a 76-74 mağlup oldu.

Maçın İlk Yarısı ve Oyun Sürekliliği

Karşılaşmanın ilk yarısında sayı üretmekte zorlanan Panathinaikos, ilk periyodu 20-9 geride kapatırken, devreyi de 38-27 geri tamamladı. Olympiakos, oyun üstünlüğünü sürdürerek farkı artırdı.

Son Periyotta Mücadele

Üçüncü çeyreğe geride giren Panathinaikos, final periyoduna 62-50 geride girdi. Ancak son çeyrek oldukça çekişmeli geçti. Panathinaikos, 19 sayı geriye düştüğü maçta farkı son 30 saniyede 2 sayıya indirdi (76-74). Fakat son topta Sloukas'ın isabet sağlayamaması, takımın umudunu yitirmesine neden oldu.

Liderlik Ve Panathinaikos'un Durumu

Bu sonuçla Olympiakos, 22. galibiyetini elde ederek play-off'u garantileyen ilk takım olmayı başardı. Panathinaikos ise 11. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Cedi Osman'ın Performansı

Panathinaikos'un milli basketbolcusu Cedi Osman, müsabakada 23 dakika 39 saniye oyunda kalırken, takıma 13 sayılık katkı sağladı.