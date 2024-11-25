Ergin Ataman: 'Madalya Hedefimiz!'

Önemli Oyuncular ve Hedefler

İki maçı da kazanmanın önemine değinen Ataman, İtalya ve İzlanda ile yapılacak karşılaşmalarda grup liderliği için mücadele edeceklerini belirtti. Ayrıca, Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüreceklerini ifade etti:

"Burada olmayan önemli oyuncularımız da var. Hep birlikte güçlü bir kadro kurarak madalya hedefliyoruz. Tüm oyuncularıma milli formayı en iyi şekilde temsil ettikleri için teşekkür ederim. Daha katılacak oyuncular var; onlar da aynı heyecanla aramıza katılacaktır."

Yiğit Arslan'ın Yorumları

Milli basketbolcu Yiğit Arslan, karşılaşmanın çok zor geçtiğini, ancak son bölümde gösterdikleri performansla galip geldiklerini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.