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Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu'da Turnuvalar için Hazırlandı

Erkek Boks Milli Takımı, Litvanya, Belçika, İran ve Almanya'daki turnuvalar için hazırlıklarını Kastamonu'da tamamladı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 18:40
Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu'da Turnuvalar için Hazırlandı

Erkek Boks Milli Takımı Kastamonu'da Hazırlıklarını Tamamladı

Erkek Boks Milli Takımı, uluslararası arenada mücadele edecekleri Litvanya, Belçika, İran ve Almanya'daki turnuvalar için Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Dört Gruba Ayrılan Milli Takım

Kamp sürecinde milli takım, dört farklı gruba ayrıldı. Bu gruptan ilki, 23 Nisan'da Litvanya'da, ikincisi ise 24 Nisan'da Belçika'da başlayacak olan turnuvalara katılacak. Milli takımın bir bölümü, bugün İran'da düzenlenecek turnuvaya giderken, son grup ay sonunda Almanya'daki organizasyonda madalya arayacak.

Antrenör Turgut Dereköylü Açıklamalarda Bulundu

Milli takım antrenörü Turgut Dereköylü, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kampa yaklaşık 70 kişi ile başladıklarını belirtti. Güzel bir kamp süreci geçirdiklerini ifade eden Dereköylü, şu ifadeleri kullandı:

"Türk boks tarihinde olmadığı kadar kalabalık sporcu kafilesiyle kampa başladık. Turnuvalarda sporcularımıza tecrübe kazandırıp İngiltere'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Müthiş bir enerji var. Sporcularımızın hepsinin yüzü gülüyor. Çok güzel şeyler olacağına eminim."

Bu kamp sürecinin, sporcuların uluslararası tecrübe kazanmaları açısından büyük bir fırsat olduğu vurgulanırken, milli takımın motivasyonunun yüksek olduğu gözlemlendi.

Erkek Boks Milli Takımı, Litvanya, Belçika, İran ve Almanya'daki turnuvaların hazırlıklarını...

Erkek Boks Milli Takımı, Litvanya, Belçika, İran ve Almanya'daki turnuvaların hazırlıklarını Kastamonu'da Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde yaptı. Milli takım antrenörü Turgut Dereköylü, açıklama yaptı.

Erkek Boks Milli Takımı, Litvanya, Belçika, İran ve Almanya'daki turnuvaların hazırlıklarını...

Erkek Boks Milli Takımı, Litvanya, Belçika, İran ve Almanya'daki turnuvaların hazırlıklarını Kastamonu'da Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde yaptı. Milli takım antrenörü Turgut Dereköylü, açıklama yaptı.

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