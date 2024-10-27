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Erzurum'da 2023 Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası

Erzurum'da düzenlenen Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası, 81 ilden 80 sporcunun katılımıyla heyecan dolu anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 18:14
Erzurum'da 2023 Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası

Erzurum'da Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası Düzenlendi

2023 yılında, Erzurum'da Valilik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası, 81 ilden 80 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Organizasyonun Detayları

Yarış, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200'ün destekleriyle Büyük Kiremitlik Tabya ve Atlama Kuleleri'nde gerçekleştirildi. Sporcuların kayıtları, resmi antrenman ve teknik toplantıyla başlayan organizasyon, 7 farklı kategoride yarışların yapıldığı bir günle devam etti.

Ödül Töreni ve Açıklamalar

Etkinlik, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un dereceye giren sporculara ödüllerini vermesiyle sona erdi. Vali Çiftçi, yarışların Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısından dolayı kutlamaların buruk geçtiğini ifade etti.

Çiftçi, bu tür etkinliklerin tarihi tabyalarda yapılmasının önemine vurgu yaparak, "Buralar Osmanlı-Rus Savaşları döneminde yapılmış yapılar. Öğrencilerimiz burada yarışarak tarihi öğrenmiş oluyorlar," dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ise yarışların büyük bir heyecan içinde geçtiğini dile getirerek, “1893 Harbi döneminde yapılan tabyayı tüm sporcuların görmesini sağlamak bizim için önemli,” şeklinde konuştu. Gelecekte de benzer organizasyonların bu ve diğer tabyalarda gerçekleşeceğine değindi.

Yarışlarda Dereceye Girenler

Yarışma sonuçları ise şu şekilde:

  • 17 yaş altı erkekler:
    1. Burak Efe Yalçın
    2. Umut Dursun
    3. Yunus Aydın
  • 15 yaş altı erkekler:
    1. Metin Uğur
    2. Umut Pekcan
    3. Emir Çeri
  • 12 yaş altı erkekler:
    1. Alphan Tarou Aktaş
    2. Oğulcan Duruşkan
    3. Selim Tuğra Soylu
  • 17 yaş altı kızlar:
    1. Duygu Eser
    2. Yaren Yaman
  • 15 yaş altı kızlar:
    1. Eylül Karaselek
    2. Hilal Ece Keskin
    3. Beyzanur Çemç
  • 12 yaş altı kızlar:
    1. Hilal Kaymaz
    2. Miray Akcan
    3. Elif Su Gülay
  • Genç işitme engelliler:
    1. Ali Umut Çat

Erzurum'daki bu önemli etkinlik, spor camiasında hafızalarda yer etti ve gelecekteki yarışlar için de bir örnek teşkil etti.

Erzurum'da Valilik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası...

Erzurum'da Valilik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası gerçekleştirildi.

Erzurum'da Valilik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası...

Erzurum'da Valilik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası gerçekleştirildi.

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