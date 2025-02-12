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Erzurumspor FK 1-2 Gençlerbirliği: Hakan Kutlu ve Hüseyin Eroğlu Maç Sonrası Değerlendirmeleri

Erzurumspor FK, Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Hakan Kutlu ve Hüseyin Eroğlu'nun değerlendirmeleri haberde.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:39
Erzurumspor FK 1-2 Gençlerbirliği: Hakan Kutlu ve Hüseyin Eroğlu Maç Sonrası Değerlendirmeleri

Erzurumspor FK, Gençlerbirliği'ne Yenildi

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Erzurumspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, iki takımın da çaba gösterdiğini belirterek, "Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçta kaybettiğimiz puanı telafi etmeye çalışacağız" dedi.

Hakan Kutlu'nun Açıklamaları

Kutlu, maçın büyük bir bölümünde istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti. "45 ve 60. dakika aralığında hem oyun hem de pozisyon üstünlüğünü ele geçirmiştik. O dakikalar arasında girdiğimiz net gol pozisyonları vardı; bunlardan bir tanesini gole çevirseydik, maçın seyri değişebilirdi" şeklinde konuştu.

Son dönemde iç saha maçlarında performanslarının düştüğünü dile getiren Kutlu, "Maça ne yazık ki 1-0 mağlup başladık. İlk yediğimiz golün başlangıcı kesinlikle fauldü. Geriye düştüğünüz zaman bu tip zeminlerde skoru yakalamak, öne geçmek zor oluyor. Kazanılan maçlarda bile istediğimiz futbolu sergileyemedik" dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'ndan Değerlendirme

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maç öncesinde zor bir zeminle karşılaşacaklarını bildiklerini belirtti ve şöyle konuştu: "Buraya gelirken hem iyi bir takımla hem de kötü bir zeminde oynayacağımızı biliyorduk. Maça iyi başladık ve bu bizim için artıydı. 2. golü bulduktan sonra oyun lehimize avantaj sağladı. Kazandığımız için mutluyum. Zirve yarışında önemli bir galibiyet aldık".

Eroğlu, Erzurumspor'a sonraki maçlarında başarılar dileyerek, "Zor bir deplasmandan önemli bir 3 puanla dönüyoruz. Kocaelispor belki puan anlamında önde ama ikincilik için biz de adayız" ifadelerini kullandı.

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