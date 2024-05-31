Eski Galatasaraylı futbolcu Sneijder haberi doğruladı: “Mourinho Fenerbahçe’ye geliyor”

Geçmiş dönemde sarı-kırmızılı takımda forma giyen Wesley Sneijder, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü ile ilgili bir açıklamada bulundu. Fenerbahçe’ye geleceği iddia edilen Jose Mourinho ile ilgili olarak Sneijder, “Kendisi ile konuştum. Bana Fenerbahçe’nin başına geçeceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı duyurulmuştu. Konuyla ilgili olarak başkan adayı Aziz Yıldırım ise “Güzel haber. Ben seçilirsem ben de çalışırım. İyi bir hamle” şeklinde konuştu.