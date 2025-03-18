Hatayspor, Süper Lig'de Kalma Mücadelesinde Son 4 Haftada 9 Puan Topladı

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, son 4 haftada topladığı 9 puan ile dikkat çekiyor. Bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanan bordo-beyazlı ekip, puanını 19'a çıkardığı ligde düşme hattından kurtulmak için mücadele ediyor.

Teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor, son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Ligin 27. haftasında, konuk olduğu Trabzonspor'u 2-1 yenerek, tam 406 gün sonra dış sahada maç kazandı. Ardından, 28. haftada Mersin'de ağırladığı Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanmış halde.

Hatayspor şu an 19 puanla 18. sırada bulunurken, ligde kalma hedefi doğrultusunda çıkışını sürdürmeyi planlıyor.

Düşme potasındaki Sipay Bodrum FK ile arasındaki puan farkı 11 olarak belirlenirken, Adana Demirspor'un küme düşmesi kesinleşti. Ligde 27 puana sahip Net Global Sivasspor ve Bellona Kayserispor ise 16. ve 17. sıralarda yer alıyor. Hatayspor, ligin 29. haftasında düşme hattındaki Kayserispor ile karşılaşacak.

Sezona Özhan Pulat ile başlayıp Rıza Çalımbay ile devam eden Hatayspor, Murat Şahin ile 20. haftadan itibaren üçüncü kez galibiyet sevinci yaşadı. Şahin yönetiminde 8 karşılaşmaya çıkan ekip, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile toplamda 10 puan elde etti.