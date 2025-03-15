Sabri Sarıoğlu’ndan Kritik Değerlendirme: 19 Yaş Altı Milli Takım Zor Rakiplerle Karşılaşacak

19 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'ndaki rakiplerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 20:33
Sabri Sarıoğlu’ndan Kritik Değerlendirme: 19 Yaş Altı Milli Takım Zor Rakiplerle Karşılaşacak

Sabri Sarıoğlu’ndan Kritik Değerlendirme

19 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur maçları öncesi rakipleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan duyuruda, 19-25 Mart tarihleri arasında Galler'de gerçekleşecek maçlar öncesinde 7. gruptaki rakipleri Portekiz, İngiltere ve Galler’i detaylı bir şekilde analiz ettiklerini belirtti.

Zorlu Rakipler

Sarıoğlu, grup içerisinde güçlü takımların yer aldığını vurgulayarak, "İşimizin kolay olmadığının farkındayız. Rakiplerimizin analizlerini detaylı bir şekilde yaptık," dedi. Ayrıca, Portekiz takımının hızlı ve direkt hücum oyununa sahip olduğunu, İngiltere’nin ise oyunu geriden kurarak ilerlediğini ifade etti.

Galler Maçları İçin Hazırlık

Sarıoğlu, Galler için hem hücumda hem de savunmada yüksek tempoda mücadele eden bir ekip olduğunu bildirdi. Takımın hazırlık çalışmalarının bu maçlar üzerine yoğunlaştığını belirten Sarıoğlu, "Antalya'da İsviçre ile iki önemli hazırlık maçı yaptık. Daha sonraki süreçte Riva'da kamp düzenleyerek potansiyel oyuncuları daha yakından görme fırsatı bulduk," şeklinde konuştu. Şubat ayında Hırvatistan’da düzenlenen hazırlık maçlarıyla da son hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

Hedef: Finaller

Sarıoğlu, "Neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Yüksek mücadele gücümüz ile hedeflediğimiz yerlere geleceğiz. Kuvvetli rakiplerle oynamak, oyuncularımızı bir üst seviyeye taşıyacak. Güçlü takımların arasından geçerek finallere adımızı yazdırmak istiyoruz," diye ekledi. Galler'deki karşılaşmaların ardından gruplarını ilk sırada tamamlayan ekipler, 13-26 Haziran tarihleri arasında Romanya'da yapılacak finallere katılma hakkı kazanacak.

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