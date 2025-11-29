Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa 0-0 RAMS Başakşehir — 14. Hafta

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Kasımpaşa ile RAMS Başakşehir karşılaşmasının 15. dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı; maç devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 20:28
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ev sahibi Kasımpaşa ile konuk RAMS Başakşehir sahada karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin 15. dakikası itibarıyla skor 0-0; karşılaşma şu an için golsüz eşitlikle devam ediyor.

Maçın İlk İzlenimi

İlk çeyrekte her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Henüz gol kaydedilmedi ve maçın ilerleyen dakikalarında tempo artması bekleniyor.

