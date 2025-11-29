Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa 0-0 RAMS Başakşehir — 14. Hafta

Trendyol Süper Lig 14. Hafta: Kasımpaşa 0-0 RAMS Başakşehir (Maç Devam Ediyor)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ev sahibi Kasımpaşa ile konuk RAMS Başakşehir sahada karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin 15. dakikası itibarıyla skor 0-0; karşılaşma şu an için golsüz eşitlikle devam ediyor.

Maçın İlk İzlenimi

İlk çeyrekte her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Henüz gol kaydedilmedi ve maçın ilerleyen dakikalarında tempo artması bekleniyor.

