Eskişehirli Wushu Sporcusu Mislina 2026 Türkiye Şampiyonası'nda 3 Derece
Eskişehirde koruyucu aile yanında yetişen genç sporcu Mislina, 2026 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda elde ettiği başarılarla şehrini gururlandırdı. Turnuvada toplam 3 adet Türkiye derecesi kazanan Mislina, ilk kez mücadele ettiği kategoride önemli bir performans sergiledi.
Turnuva Detayları
13 Aralık tarihinde başlayan ve 28 Aralıka kadar devam edecek olan organizasyon, Yalova'da gerçekleştiriliyor. Yurt genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada Eskişehir'i Mislina temsil etti.
Dereceler
Genç sporcu, ilk defa yarıştığı Yıldızlar Kategorisi'nde şu sonuçları aldı:
Taicguan 1. Guidin Stili: üçüncü
Yelpaze Fan Stili: ikinci
İkili Dulian Stili: üçüncü
Tebrik ve Destek
Başarısı nedeniyle sporcuyu tebrik eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, büyük ailesi olarak ihtiyaç duyduğu her alanda Mislina'nın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
