Eskişehirli Wushu Sporcusu Mislina 2026 Türkiye Şampiyonası'nda 3 Derece

Eskişehirde koruyucu aile yanında yetişen genç sporcu Mislina, 2026 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda elde ettiği başarılarla şehrini gururlandırdı. Turnuvada toplam 3 adet Türkiye derecesi kazanan Mislina, ilk kez mücadele ettiği kategoride önemli bir performans sergiledi.

Turnuva Detayları

13 Aralık tarihinde başlayan ve 28 Aralıka kadar devam edecek olan organizasyon, Yalova'da gerçekleştiriliyor. Yurt genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada Eskişehir'i Mislina temsil etti.

Dereceler

Genç sporcu, ilk defa yarıştığı Yıldızlar Kategorisi'nde şu sonuçları aldı:

Taicguan 1. Guidin Stili: üçüncü

Yelpaze Fan Stili: ikinci

İkili Dulian Stili: üçüncü

Tebrik ve Destek

Başarısı nedeniyle sporcuyu tebrik eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, büyük ailesi olarak ihtiyaç duyduğu her alanda Mislina'nın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

