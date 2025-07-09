Eskişehirliler A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Hollanda Maçını Coşkuyla İzledi

Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı maçı dev ekranda izleyerek büyük bir coşku yaşadı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 22:36
Eskişehirliler A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Hollanda Maçını Coşkuyla İzledi

Eskişehir'de Voleybol Coşkusu

Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Hollanda ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izleyerek unutulmaz anlar yaşadı.

Parkta Buluşma

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından kurulan dev ekranda karşılaşmayı izlemek için Dede Korkut Parkı doldu taştı. Müsabakanın başlangıcında Eskişehirliler alkış ve tezahüratlarla takımına destek verdi.

Türk Bayrakları ve Formalar

Ellerinde Türk bayrakları ve formalarıyla parka gelen vatandaşlar, milli takımın heyecanını paylaştı. Onların coşkusu parkı bir kez daha renklendirdi.

Başkan Albayrak’tan Destek Mesajı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AA muhabirine açıkladığı destek mesajında, A Milli Kadın Voleybol Takımı’na başarılar diledi. Albayrak, "Dede Korkut Parkı, sportif faaliyetler konusunda merkez haline geldi. Milli futbol maçlarımızın yanı sıra voleybol karşılaşmalarında da burada olacağız" dedi.

Devam Eden Etkinlikler

Albayrak, Eskişehir halkına etkinliklere gösterdikleri yoğun katılım için teşekkür ederken, bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.

Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL)...

Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Hollanda ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL)...

Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Hollanda ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

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