EURO 2024 Son 16 turu heyecanı! Türk taraftarlar tepki gösterip Büyükekşi'yi yuhaladılar

EURO 2024'te son 16 turu mücadelesine hazırlanan A Milli Takımımız, Avusturya ile karşılaşacak. Ancak maç öncesinde stadyumu dolduran Türk taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye karşı büyük bir tepki gösterdi. Maçın başlamasına kısa bir süre kala yaşanan olayda taraftarlar, Büyükekşi'nin görünmesiyle birlikte ona yönelik yoğun bir protesto başlattılar.



PROTESTO ANI: TÜRK TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Maç öncesi heyecan doruktayken Türk taraftarlar, stadyumda yerlerini alarak milli takımı desteklemeye geldiler. Ancak Mehmet Büyükekşi'nin de aralarında bulunduğu bir grup yöneticiyi görmeleriyle birlikte atmosfer değişti. Taraftarlar, Büyükekşi'yi görür görmez yüksek sesle yuhalamaya başladılar. Bu tepki, stadyumun her köşesinden duyulurken, Büyükekşi'nin tepkiden etkilendiği gözlendi.





Türk taraftarların Büyükekşi'ye karşı tepkisi, son dönemde futbol yönetiminde yaşanan tartışmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar, federasyonun yönetim tarzı, milli takımın performansı ve futbol politikalarına yönelik eleştirilerini, maç öncesi bu protesto ile bir kez daha dile getirdiler. Büyükekşi'nin tribünlerdeki tepkilere nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu

