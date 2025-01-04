Eyüpspor, Antalyaspor'u 4-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de Gol Dolu Maç

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Onvo Antalyaspor, kendi sahasında ikas Eyüpspor'a 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Eyüpspor, İstanbul ekibi olarak önemli bir galibiyet elde etmiş oldu.

Maçın Önemli Anları

Mücadelenin 48. dakikasında, Onvo Antalyaspor, farkı 2'ye indirdi. Van de Streek'in sol kanattan gönderdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Safuri'nin şutu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.

58. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan yaptığı asist, Gaich'in şutunu kaleci Berke Özer'in kurtarmasına neden oldu. Ancak Eyüpspor, 62. dakikada farkı yeniden 3'e çıkardı. Thiam'ın orta sahadan pasında, Ampem kaleci Kenan Piric'i çalımlayıp topu ağlara göndermeyi başardı: 1-4.

Maçın ilerleyen dakikalarında Eyüpspor'un etkili oyununa rağmen, 66. dakikada Van de Streek'in kafa vuruşu kaleci Berke Özer tarafından engellendi. 75. dakikada ise Ahmed Kutucu'nun sol çaprazdan çektiği şut, direğe çarparak dışarıya gitti.

Sonuç olarak, İstanbul temsilcisi Eyüpspor, karşılaşmayı 4-1 kazanarak önemli bir galibiyet ile sahadan ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Onvo Antalyaspor ile İkas Eyüpspor Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Eyüpsporlu oyuncu Caner Erkin (sağda) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Onvo Antalyaspor ile İkas Eyüpspor Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Eyüpsporlu oyuncu Caner Erkin (sağda) rakibi ile mücadele etti.