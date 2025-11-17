Fair Play Komisyonu 44 Yılı Aştı: TMOK’un Türkiye’de Fair Play Serüveni

Fair Play Komisyonu 44 Yılı Aştı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) bünyesinde faaliyet gösteren Fair Play Komisyonu, Türkiye'de fair play felsefesini tanıtıp yaygınlaştırma hedefiyle kurulduğundan bu yana 44 yılı geride bıraktı. Komisyon, fair play’i bir kültür ve yaşam biçimi olarak benimsetmek için uzun soluklu çalışmalar yürüttü.

Kuruluş ve İlk Dönem

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) 1981 yılında Dünya Fair Play Konseyi’ni (CIFP) tanıması ve her milli olimpiyat komitesinde fair play ile ilgili bir komisyon kurulmasını tavsiye etmesi üzerine TMOK harekete geçti. 17 Kasım 1981 tarihinde, Turgut Atakol başkanlığında toplanan TMOK Yönetim Kurulu tarafından Fair Play Komisyonu oluşturuldu. Komisyonun ilk üyeleri arasında Dr. Tarık Özerengin, Av. Merih Sezen, Spor Yazarı Doğan Koloğlu, Olimpiyat madalyalı atlet Ruhi Sarıalp ve Uluslararası Boks Hakemi Ahmet Cömert yer aldı.

Ödüller ve Örnek Davranışlar

Komisyon, Türkiye’de fair play uygulamalarını teşvik etmek amacıyla ödüller de verdi. İlk Türkiye Fair Play ödülü 1982 yılında, duyma ve konuşma engelli yelkenci Varol Tamer Hepağuşlara (davranış dalında) verildi. Hepağuşlar, Balkan Yelken Şampiyonası’nda parkuru şaşıran Yunan rakibini uyararak elenmesini engellemişti. Bir yıl sonra, 1983 yılında Türkiye Fair Play ödülünü kazanan İsmet Karababa, Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından verilen büyük ödül olan Baron Pierre De Coubertin ödülüne layık görüldü.

Güncel Değerlendirmeler

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, fair play’in Türkiye yolculuğunda önemli adımlar atıldığını ve kayda değer mesafeler kat edildiğini belirterek, TMOK’un bu alandaki çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Komisyon Başkanı Haldun Domaç ise bugünlere kadar fair play’in gelişmesine sportif ve toplumsal katkı sağlayan tüm başkanlara ve yöneticilere teşekkür etti.

