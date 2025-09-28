Fenerbahçe 0-0 Hesap.com Antalyaspor — İlk Yarıda Kritik Kurtarışlar

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor ilk yarı 0-0 bitti; Julian, Ederson ve Oosterwolde'nin müdahaleleri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 20:53
Fenerbahçe 0-0 Hesap.com Antalyaspor — İlk Yarıda Kritik Kurtarışlar

Fenerbahçe 0-0 Hesap.com Antalyaspor — İlk Yarıda Kritik Kurtarışlar

Trendyol Süper Lig 7. hafta | İlk yarı sonucu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İki ekip de gol yollarında etkili pozisyonlar üretti ancak kaleciler ve savunmalar skoru korudu.

4. dakikada Brown'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası sağ çaprazındaki En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top kaleci Julian'da kaldı.

6. dakikada Nene'nin pasıyla ceza yayı çevresinde topla buluşan Talisca'nın şutunu kaleci Julian kontrol etti.

20. dakikada En-Nesyri'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Nene'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutu Julian kurtardı.

26. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Julian, sağına yatarak topu kontrol etti.

31. dakikada savunmanın yaptığı hatada topu kapan Asensio'nun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Julian, yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

35. dakikada Nene'nin pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden dışarı gitti.

42. dakikada Van De Streek'in uzun pasında savunma arkasına sarkan ve büyük boşluk yakalayan Hasan Yakub İlçin'e ceza yayı önünde Asensio müdahalede bulundu. Dönen topu önünde bulan Storm'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Ederson'un kurtarışının ardından meşin yuvarlak Semedo'ya çarpıp kaleye yöneldi. Oosterwolde, top çizgiyi geçmeden önce meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

İLGİLİ HABERLER

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ferhat Arıcan Paralel Barda Altın — Türkiye Szombathely'de 3 Altınla Tamamladı
2
Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor, Atakaş Hatayspor'u 3-0 Yendi
3
Trendyol Süper Lig: Kayserispor 0-1 Gençlerbirliği — İlk Yarı Özeti
4
Siirtli 12 Yaşındaki Muhammed Sağır İlk Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı
5
Trendyol 1. Lig: Serikspor 1-1 Erzurumspor — 8. Hafta Berabere
6
Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası'nda Zeren Spor Şampiyon
7
Fenerbahçe 0-0 Hesap.com Antalyaspor — İlk Yarıda Kritik Kurtarışlar

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı